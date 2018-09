StartUp Voucher 2018 recebe mais de 320 candidaturas

O StartUp Voucher 2018, cujas candidaturas arrancaram a 9 de Julho, acaba de fechar com a recepção de mais de 320 candidaturas, correspondentes a 550 bolseiros.





De acordo com o Ministério da Economia, passam assim a totalizar 1.200 pessoas apoiadas desde a implementação do programa StartUp Voucher, que é uma das medidas da StartUp Portugal – Estratégia Nacional para o Empreenderorismo que visa dinamizar o desenvolvimento de projectos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens enter os 18 e os 35 anos.



Os resultados destas candidaturas serão conhecidos a 12 de Outubro, sendo que em Janeiro de 2019 abrirá uma nova ronda.



Para o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, os números "mostram uma forte adesão dos jovens a este programa de apoio ao empreendedorismo, que reforçam a nossa convicção que temos que os apoiar não só nesta fase de projecto mas também posteriormente com todos os instrumentos do StarUp Portugal, em que se inclui o reforço da rede nacional de incubadoras".



"Ficamos satisfeitos de haver mais projectos e continuaremos a trabalhar para criar as condições para que tenham sucesso e possam crescer no mercado global", afirmou ainda Caldeira Cabral, citado numa nota divulgada pelo Ministério.



O StartUP Voucher destina-se a projectos que beneficiem as regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, admitindo-se a realização de acções fora das mesmas desde que beneficiem a economia daquelas regiões.



As tipologias de apoio incluem a bolsa, em que um valor mensal é atribuído por promotor para o desenvolvimento do projecto empresarial; a mentoria, com o acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores; o acompanhamento do projecto por parte de entidade acreditada; o prémio de avaliação intermédia, com atribuição de prémios aos projectos que obtenham avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos objectivos de cada fase; e o prémio de concretização , que prevê a atribuição de um prémio à concretização do projecto empresarial através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial.