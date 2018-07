STCP pondera mudar de empresa de segurança após agressões

O Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) está a aguardar que terminem as conclusões do inquérito policial ao segurança que, no passado dia 24 de Junho, agrediu e soltou impropérios racistas a Nicol Quinayas, uma jovem luso-colombiana. A STCP está a ponderar dar entrada a um pedido de indemnização judicial por danos de imagem à empresa de segurança 2045.





Ao semanário, fonte da empresa diz que o vínculo com a 2045 se encontra em final de contrato e que o mesmo "não deverá ser renovado".



A SCTP abriu ainda um processo de averiguação aos funcionários que estavam a trabalhar àquela hora e que já foi concluído. "É justo dizer que os dois trabalhadores que estavam no local tiveram comportamento exemplar". Segundo a transportadora, o inquérito interno visou apenas obter uma informação tão rigorosa quanto possível do ocorrido" mas não pode, nem pretende, substituir o apuramento pelas autoridades competentes das responsabilidades dos indivíduos envolvidos".

A empresa do Porto não deverá ainda renovar contrato com a empresa de segurança, segundo avança a empresa em comunicado citado pelo jornal Expresso.A SCTP equaciona exigir em tribunal um pedido de indemnização por "danos de imagem e reputação que a empresa 2045 esteja a causar e agirá em conformidade quando lhe for dado conhecimento do inquérito policial". A administração da STCP frisa que o agente da empresa de segurança 2045, subcontratado para prestar Serviços de Fiscalização de Título de Transporte e de Vigilância em Autocarros foi suspenso de imediato, tendo ainda sido pedido à empresa em causa esclarecimentos "sobre que medidas seriam tomadas para averiguar os factos ocorridos".