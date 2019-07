Subida da produção da Galp desacelera no segundo trimestre

A produção de petróleo da Galp Energia subiu 3% no segundo trimestre deste ano, abaixo do crescimento de 8% registado no trimestre anterior. Ao contrário da área de produção e exploração, a refinação e distribuição registou quebras.

O crescimento da produção de petróleo da Galp Energia desacelerou no segundo trimestre deste ano, um período marcado por quebras na área da refinação e distribuição.





De acordo com os dados operacionais preliminares, divulgados esta segunda-feira, 15 de julho, o indicador de produção "working interest" – a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – registou uma subida de 3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, fixando-se nos 111,7 mil barris produzidos por dia.