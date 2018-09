Subida de preços da electricidade no mercado grossista vai reflectir-se na factura dos consumidores?

O preço grossista da electricidade no mercado ibérico atingiu máximos. Uma situação que as empresas consideram “preocupante”. E que levará à subida da factura da luz das famílias. Sara Ribeiro, jornalista do Negócios, explica as implicações na factura dos consumidores portugueses.