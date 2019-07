Subida dos custos de construção de casas novas desacelera ligeiramente em maio

Os custos de construção de habitação nova em Portugal voltaram a aumentar no mês de maio, mas ligeiramente menos do que no mês anterior.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta segunda-feira, 8 de julho, os custos cresceram 2,2% em maio, face ao mesmo mês do ano passado, abaixo da subida de 2,3% observada em abril. O aumento foi impulsionado sobretudo pelos custos associados à mão-de-obra, que cresceram 4,3%, já que o preço dos materiais subiu apenas 0,8%. Em ambos os casos, trata-se de crescimentos inferiores aos registados no mês de abril, em que os preços dos materiais subiram 0,9% e os custos da mão-de-obra 4,5%, em termos homólogos. Na comparação em cadeia, ou seja face ao mês anterior, os custos de construção de habitação tiveram uma variação nula, com os materiais a registarem um aumento de 0,1% e os custos de mão-de-obra a caírem 0,2%.