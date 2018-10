Subida dos preços das casas em Portugal foi quase o triplo da UE

Um relatório do Eurostat sobre a evolução dos preços das casas mostra que a subida registada em Portugal no segundo trimestre foi de 11,2% face ao período homólogo. Este aumento representa perto do triplo da subida de 4,3% verificada tanto na União Europeia como na Zona Euro.

O mercado imobiliário continua quente em Portugal e o mais recente relatório do Eurostat confirma isso mesmo. De acordo com os dados publicados pelo gabinete estatístico europeu esta sexta-feira, 5 de Outubro, os preços das casas aumentaram 11,2% em Portugal no segundo trimestre quando comparados com o mesmo período do ano passado, uma subida quase três vezes maior do que a registada tanto na União Europeia como na área do euro (+4,3%).





Por outro lado, este foi o terceiro maior crescimento homólogo verificado num conjunto de 30 países europeus (os 28 Estados-membros da UE, a Noruega e a Islândia). Somente a Eslovénia (+13,4%) e a Irlanda (+12,6%) registaram aumentos mais expressivos do que Portugal.