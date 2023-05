Substituir João Galamba? “Nunca. Tenho um aeroporto para decidir”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Disse em entrevista ao Observador que se fosse a Iberia a comprar a TAP mais valia “arrumar as botas”. Houve quem lesse a sua afirmação como uma posição sobre a escolha do comprador e como se estivesse a posicionar-se para ter um cargo, nomeadamente substituir João Galamba no cargo de ministro das Infraestruturas. É algo para o qual estaria disponível?

...