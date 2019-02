Supremo condena BCP por venda enganosa de obrigações da PT

O banco violou o dever de informação a que estava obrigado por via do código de Valores Mobiliários, escreve esta sexta-feira o Jornal Económico. O BCP vendeu obrigações da Portugal Telecom como se se tratassem de depósitos a prazo e foi condenado a devolver com juros.