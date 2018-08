Surforma é o novo nome da Sonae Indústria de Revestimentos

O universo da Sonae Indústria tem uma nova marca: a Sonae Indústria de Revestimentos passa a denominar-se Surforma, que agrega o portefólio de laminados e compactos da empresa.

"A Surforma é uma marca jovem, dinâmica e que trabalha de forma integrada o conceito, o produto e a comunicação. A marca assume a superfície e a forma como pilares fundamentais para o seu desenvolvimento tendo sempre como referencial o design", afirma a Sonae Indústria, em comunicado, sem explicar as razões que determinaram a mudança corporativa.

A empresa adianta que a apresentação da Surforma no mercado norte-americano será realizada na Feira IWF 2018, que terá lugar em Atlanta, nos Estados Unidos, entre 22 e 25 de Agosto.

Os resultados da Sonae Indústria, incluindo a parceria com a chilena Arauco, atingiram 18,9 milhões na primeira metade do ano, mais 4,8 milhões em termos homólogos, pela performance da Sonae Arauco. As vendas caíram 8,2% para 111,8 milhões de euros.