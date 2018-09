Tabaqueira ganha prémio por contribuir para a melhoria da saúde

A Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE) distinguiu a Tabaqueira "pelas suas práticas de sustentabilidade relacionadas com o desenvolvimento de produtos que têm em vista a redução dos malefícios decorrentes do consumo de produtos de tabaco combustíveis", anunciou a organização, em comunicado.

A subsidiária portuguesa da Philip Morris International (PMI) ganhou esta distinção na área "Saúde de Qualidade" no âmbito da iniciativa Reconhecimento de Práticas Responsabilidade Social e Sustentabilidade, promovida pela APEE, que "visa distinguir a implementação de políticas e modelos de boa governação em organizações dos sectores público e privado, com e sem fins lucrativos, que criam valor para as suas partes interessadas e contribuem activamente para o desenvolvimento sustentável".