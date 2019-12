TAP anda pode entrar em bolsa no final de 2020

A TAP não exclui totalmente a possibilidade de entrar em bolsa no final do próximo ano, sendo que a hipótese foi colocada em cima da mesa, de forma informal, por parte de representantes do acionista David Neeleman junto do Conselho de Administração da companhia portuguesa.

Segundo o Expresso, a dispersão de capital em bolsa só será uma realidade de a empresa apresentar resultados que tornem a companhia atrativa para os investidores e com uma avaliação próxima dos mil milhões de euros. O IPO terá sempre de ser aprovado em assembleia geral de acionistas, e a decisão não é consensual dentro do Executivo de António Costa. O plano de David Neeleman é avançar com a dispersão de entre 15% a 30% do capital.