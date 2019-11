TAP com prejuízos de 111 milhões até setembro

A companhia área justifica as perdas com variações cambiais, salientando a tendência de recuperação do número de passageiros transportados no terceiro trimestre.

A TAP SA registou um prejuízo acumulado, nos primeiros nove meses deste ano, de 111 milhões de euros, "essencialmente devido a variações cambiais sem impacto na tesouraria", revela a companhia aérea em comunicado.





"Excluindo esta variação cambial, o lucro líquido consolidado do Grupo TAP, no terceiro trimestre de 2019, foi de 61 milhões de euros positivos, compensando em mais 50% o prejuízo gerado no primeiro semestre de 2019", acrescenta a empresa liderada por Antonoaldo Neves.

No terceiro trimestre, as receitas consolidadas do grupo ascenderam a 1.052 milhões de euros, equivalente a um aumento de 6,1% face ao mesmo período do ano anterior, "suportado pelo crescimento do mercado norte-americano e pela recuperação do Brasil", explica.