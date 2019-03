TAP com prejuízos de 118 milhões em 2018

O aumento do preço dos combustíveis, os custos com a reestruturação e as indemnizações a clientes devido a cancelamentos de voos ditaram que o grupo passasse de lucros de 21 milhões em 2017 para prejuízos de 118 milhões em 2018. As receitas cresceram 9,1%.