TAP Miles & Go ganha três prémios em Londres

O TAP Miles & Go ganhou na quinta-feira, em Londres, três das cinco categorias a concurso nos Frequent Traveler People’s Awards.

O programa de passageiro frequente da TAP foi considerado o melhor da Europa e África nas categorias de melhor promoção global, melhor serviço ao cliente e programa do ano.

Estes prémios traduzem os votos de mais de um milhão de passageiros frequentes de todo o mundo, "e para a TAP significam um importante reconhecimento internacional de todo o trabalho de modernização e melhoria do programa de fidelização da TAP, com cada vez mais vantagens para os membros do programa", referiu a companhia aérea.