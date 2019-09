TAP perde no primeiro semestre mais do que no ano de 2018

O grupo TAP registou perdas de 119,7 milhões de euros no primeiro semestre, mais do que os prejuízos de todo o ano de 2018, que ascenderam a 118 milhões de euros. Já a companhia aérea TAP teve perdas menores, de 111,9 milhões, devido ao contributo positivo da manutenção e engenharia.

O grupo TAP SGPS reportou um prejuízo de 119,7 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano, contra uma perda de 90 milhões no mesmo período de 2018.

Este resultado líquido negativo do grupo, anunciado nesta sexta-feira no relatório e contas enviado à CMVM, suplanta as perdas totais do conjunto do ano passado, que ascenderam a 118 milhões.



Já a transportadora aérea TAP S.A. teve perdas menores, de 111,9 milhões de euros (ainda assim, um agravamento de 41,9% face ao prejuízo de 70 milhões no período homólogo de 2018), devido ao contributo positivo do segmento de manutenção e engenharia.

O grupo justifica estes prejuízos "principalmente pela quebra de receitas de passagens do Brasil, de 43,1 milhões de euros, e pelo aumento dos custos com pessoal, de 35,3 milhões de euros (+10,6% face ao período homólogo) em resultado das novas contratações e das revisões salariais negociadas em 2018".





Em maio passado, aquando da apresentação das contas do primeiro trimestre, o presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, disse que o grupo TAP mantinha a expectativa de voltar aos resultados positivos este ano, "apesar de o desempenho até março ter sido fraco, numa continuidade dos fatores do final de 2018" - meta essa que está agora mais dificultada.