TAP quer centro para formar pilotos do mundo inteiro

Antonoaldo Neves disse no Parlamento estar neste momento a discutir um projecto para a criação de um centro de formação de pilotos não só para a TAP mas para o mundo inteiro.

"Estou agora a discutir esse projecto", disse o responsável na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, explicando que o objectivo é "treinar pilotos de outros lugares do mundo", já que "Portugal tem uma capacidade enorme de produzir pilotos de grande potencial".