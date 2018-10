TAP quer Montijo "o mais rápido possível" e taxas mais baixas na Portela

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, disse hoje que quer o aeroporto do Montijo pronto "o mais rápido possível" e que, com a sua conclusão, a ANA assegure um novo contrato com revisão de taxas aeroportuárias na Portela.

"Desejamos que o processo esteja concluído e que esteja pronto o mais rápido possível e que as tarifas na Portela diminuam", disse aos jornalistas o gestor, falando à margem do lançamento das novas ementas de classe económica médio curso da TAP Air Portugal, em Lisboa.

Antonoaldo Neves lembrou que as taxas na Portela são actualmente "as mais caras que a TAP paga no mundo inteiro" e, por isso, defende que as negociações com vista à conclusão do aeroporto do Montijo "assegurem que no contrato com a Portela" haja uma revisão das taxas, para que estas possam ser "competitivas".