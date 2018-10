Lusa

A TAP conseguiu transferir de Luanda para Lisboa mais de 60 milhões de euros, o que corresponde a pouco mais de metade dos 120 milhões de euros que estavam retidos na capital angolana no final do ano passado, por falta de divisas, segundo noticia esta terça-feira, 2 de Outubro, o Jornal Público No final do ano passado a TAP tinha 80,8 milhões de euros aplicados em dívida de curto prazo do Estado angolano (operações indexadas ao dólar, e não ao kwanza), além de ter depositado 41,6 milhões de euros.De acordo com o jornal, grande parte do valor remetido para Lisboa terá vindo dos depósitos e aconteceu antes da visita oficial a Luanda do primeiro-ministro, António Costa, tendo servido, de acordo com o Público, como símbolo de desbloqueio das relações entre os dois Estados.O processo de retirada de dinheiro foi conduzido ao longo de vários meses e ainda está a decorrer.Os prejuízos da TAP agravaram-se de 54 milhões para 90 milhões de euros no primeiro semestre do ano , o que foi justificado com o aumento do preço dos combustíveis, pelas volatilidades das moedas e por "irregularidades operacionais" que, segundo explicou a transportadora ao jornal, estão relacionadas com "atrasos e cancelamentos" e com a reestruturação da empresa de manutenção que o grupo detém no Brasil (EM Brasil), que despediu mil pessoas.