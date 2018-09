TAP regista 37 voos atrasados por dia por restrição de capacidade

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, adiantou no Parlamento que desde 28 de Agosto a companhia aérea tem registado uma média de 37 voos por dia com atrasos "por restrição de capacidade".





O responsável, que reafirmou que em Agosto não houve voos cancelados por falta de tripulação, responsabilizou a capacidade da infra-estrutura pelos problemas de pontualidade. Indicou que no passado dia 11 foram 34 os voos afectados e no dia 10 um total de 42. "No dia em que são 40 a pontualidade da TAP é de 50%", acrescentou.