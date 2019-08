TAP transporta 1,7 milhões de passageiros em julho

A companhia aérea nacional "transportou mais de 1,7 milhões de passageiros no mês de julho, o que representa um crescimento de 11,6% face ao mesmo mês do ano anterior", revela a TAP em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este número significa que a TAP bateu um "recorde de melhor mês" em julho, adianta a mesma fonte.

"As rotas da América do Norte, com mais 57,1% de passageiros transportados, totalizam cerca de 117 mil clientes a bordo, enquanto África, onde a TAP cresceu 13,9%, ascende a um total de 129 mil passageiros", revela a empresa liderada por Antonoaldo Neves.

"As rotas da Europa registaram o maior crescimento absoluto, ultrapassando 1 milhão de passageiros, mais 77 mil, ou 8,3%, quando comparado com o mês de julho do ano anterior. Já nas rotas dos Açores e da Madeira, a TAP registou um aumento de 11%, alcançando os 156 mil passageiros no conjunto das rotas de e para as Regiões Autónomas", adianta o mesmo comunicado.