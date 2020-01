TAP transportou 17 milhões de passageiros em 2019

A TAP bateu, no ano passado, um novo recorde de passageiros transportados, os quais chegaram aos 17,05 milhões.



Em comunicado, a companhia aérea adianta que o crescimento face a 2018 foi de 8,2%, o que equivale a mais 1,29 milhões de passageiros transportados.





Para este desempenho contribuiu, salienta, o mês de dezembro, no qual a TAP transportou 1,3 milhões de passageiros, que é "um novo recorde histórico para este mês" e representa um acréscimo de 14% face a dezembro de 2018.





"Os indicadores de tráfego da TAP registaram uma evolução muito positiva nos últimos meses do ano, após um primeiro trimestre com sinais de abrandamento, o que permitiu encerrar 2019 com crescimento em todos os principais indicadores", afirma a transportadora no comunicado, acrescentando que a taxa de ocupação dos voos foi de 80,1%.



Depois de, no primeiro trimestre de 2019, ter transportado 3,4 milhões de passageiros, o que constituiu mesmo um decréscimo de 0,3% em relação ao ano anterior, o desempenho da companhia deu sinais de recuperação no final do segundo trimestre, onde já mostrava um crescimento de 4,8% em termos homólogos.



Até ao final do terceiro trimestre, a recuperação do tráfego cresceu para 7,2% e com os últimos três meses do ano atingiu um crescimento anual de 8,2%.





Na mesma nota a companhia aérea sublinha que este crescimento foi "possível pela total renovação da frota, aumento da oferta, diversificação de rotas e de mercados, com destaque para a consolidação da aposta na América do Norte, e pelas práticas comerciais cada vez mais competitivas".