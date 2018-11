TAP troca programa Victoria por Miles&Go

A TAP lança esta terça-feira, 6 de Novembro, um novo programa para clientes frequentes. O TAP Miles&Go vai suceder ao Victoria e a companhia garante que este novo programa dará mais "vantagens exclusivas" aos seus clientes.





A criação desta nova marca, de acordo com Tiago Phillimore, responsável pelo TAP Miles&Go, cumpre ainda um outro objectivo, o de "internacionalização do programa". Trata-se de uma "marca mais facilmente reconhecida para entrar em mercados como os Estados Unidos", onde a companhia está em crescimento, adianta Tiago Philimore.





Actualmente, o programa de fidelização de clientes tem 3,2 milhões utilizadores, sendo que a TAP espera crescer este ano em um milhão de clientes.





Por comparação com o Victoria, o programa Miles&Go vai dobrar o número de lugares disponíveis para bilhetes-prémio, além de que permitirá a utilização das milhas para pagar as taxas TAP desses mesmos bilhetes. Além disso, para os clientes que mantenham o estatuto Gold, as milhas deixam de expirar.





"Escutámos muitos clientes e o desenho do novo programa foi feito, em larga escala, devido ao ‘feedback’ que tivemos deles" sublinha o responsável pelo programa TAP Miles&Go.





Outra novidade, de acordo com a transportadora "é o facto de as milhas poderem agora ser compradas em dólares ou reais" e da loja das milhas passar "também a estar disponível nos mercado brasileiro e norte-americano.





Em paralelo, A TAP lança o Club Miles&Go, destinado a clientes menos frequentes. A adesão a este clube é feita através de um pagamento de uma anuidade que vai dos 100 aos 800 euros a qual pode ser paga de forma fraccionada. Esta modalidade permite acumular milhas de forma mais rápida e trocá-la por viagens.