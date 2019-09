Tardou, mas vai acontecer. Samsung lança Galaxy Fold a 6 de setembro

O Samsung Galaxy Fold, um smartphone Android desdobrável de cerca de 1.800 euros, vai ser colocado à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, na Coreia do Sul, e chegará ao mercado norte-americano a partir do dia 27 deste mês.





Singapura, França, Reino Unido e Alemanha serão os próximos países onde irá estar à venda. Portugal ainda vai ter de esperar.





O lançamento do Fold estava previsto para abril deste ano, mas dado os problemas com a performance da nova funcionalidade desdobrável, foi adiado para setembro. No entanto, este não é caso único. Também a entrada dos Huawei Mate X no mercado foi adiada devido a problemas similares.





Na Coreia do Sul o telemóvel terá apenas uma configuração, com capacidade de armazenamento de 512 GB, 12 GB de RAM e conexão 5G.





Apesar do lançamento tardio do Galaxy Fold, a Samsung já pensa no seu sucessor que, se a "performance" do primeiro desdobrável não desiludir, será lançado no início do próximo ano.



O lançamento do Galaxy Fold vai acontecer em vésperas da apresentação da nova fornada de iPhones, pela Apple, que está marcada para o dia 10 de setembro.