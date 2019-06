Tarifa solidária do gás poupa cerca de dez euros por garrafa

Já estão definidas as tarifas solidárias no âmbito do projeto-piloto que pretende dar acesso a preços do gás mais baixos aos consumidores com maiores dificuldades económicas. A poupança depende do tipo de gás mas ronda os dez euros.

Já foram fixados os preços da tarifa solidária do gás de petróleo liquefeito (GPL): esta energia, no âmbito do projeto-piloto, vai ter um custo por garrafa cerca de dez euros abaixo dos valores praticados no ano passado.





A tarifa social do gás surge num projeto-piloto que pretende que os clientes com maiores dificuldades económicas possam poupar não só na eletricidade, energia à qual já está associada uma tarifa solidária, mas também na conta do gás.