Tata Steel vai cortar 3.000 empregos na Europa  

A produtora de aço Tata Steel Europe vai extinguir 3.000 postos de trabalho num contexto de condições de mercado "sem precedentes".





Cerca de dois terços dos cortes na força de trabalho vão incidir sobre trabalhadores da parte administrativa, informou a empresa no final de segunda-feira, 19 de novembro.



Com os cortes, o CEO da Tata Steel Europe, Henrik Adam, pretende poupar 150 milhões de libras. Contudo, Adam garantiu ao Financial Times que não existem intenções de fechar unidades de produção. Em Portugal, a Tata Steel tinha uma sucursal com dois trabalhadores, que se dedicavam ao apoio ao cliente em sincronia com a unidade em Madrid. O escritório em Portugal vai fechar portas em breve, confirmou fonte ligada à empresa ao Negócios.