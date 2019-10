Já quanto ao preço médio por quarto (ARR), que decresceu 1% no período em análise, fixando-se nos 116 euros, a associação destaca a quebra dos destinos Beira Interior e Viseu (menos 13%), Leiria/Fátima/Templários (menos 10%) e Lisboa (menos 6%).



O preço médio por quarto disponível (RevPar) fixou-se, por sua vez, nos 93 euros, mais 0,1% face ao período homólogo.



Os destinos turísticos com o RevPar mais elevado foram Algarve (136 euros), Estoril/Sintra (107 euros) e Lisboa (106 euros), sinaliza a associação.



"Tanto no ARR, como no RevPar, há a salientar o crescimento de 9% e 6%, respetivamente, nas duas estrelas, e a quebra de 5% e 4%, respetivamente, nas cinco estrelas", destaca.



De acordo com a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, citada num comunicado enviado pela associação "julho foi um mês um pouco atípico, com alguns destinos a sacrificar os preços para aumentar a taxa de ocupação, como foi o caso de Leiria/Fátima/Templários e Lisboa. No entanto, deve destacar-se que destinos como Açores, Grande Porto, Aveiro e Algarve registaram, neste mês, uma ocupação acima dos 80%. Crescendo na taxa de ocupação sem sacrifício do preço".



Por regiões, no Minho, em julho de 2019, a taxa de ocupação foi de 71%, revelando uma subida de 6,2 pontos percentuais, face ao período homólogo, enquanto o ARR foi de 77 euros e o RevPar cresceu 24%.



No Grande Porto, durante o mês de julho de 2019, os indicadores no destino demonstraram, face ao período homólogo, um crescimento de 10% no RevPar, enquanto o ARR se fixou nos 98 euros e a taxa de ocupação foi de 84%, mais 2,6 pontos percentuais do que em julho de 2018.



Na região de Coimbra, as unidades hoteleiras apresentaram, em julho de 2019, uma taxa de ocupação de 72%, o que representa uma quebra de três pontos percentuais face ao período homólogo, com o ARR de 74 euros e o RevPar a evidenciar um crescimento de 6%.



Em Lisboa, no mês de julho de 2019, o destino turístico Lisboa registou uma taxa de ocupação de 89%, revelando um aumento de 2,3 pontos percentuais face a julho de 2018, com o RevPar a cifrar-se em 106 euros e o ARR a descer 6%.



No Algarve, a taxa de ocupação foi de 83%, mais 0,5 pontos percentuais face ao mês homólogo de 2018, o ARR foi de 2019 de 164 euros e o RevPar aumentou 3%.



Na Madeira, em julho de 2019, a hotelaria apresentou uma taxa de ocupação de 77%, menos 4,2 pontos percentuais face a julho de 2018, o ARR evidenciou uma subida de 6% e o RevPar fixou-se nos 67 euros.



Nos Açores, em julho de 2019, apresentou uma taxa de ocupação de 91%, mais 6,5 pontos percentuais do que no período homólogo anterior, o ARR foi de 105 euros e o RevPar cresceu 15%.

O 'AHP Tourism Monitors', elaborado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), destaca que em julho de 2019, a taxa de ocupação registou um crescimento expressivo neste indicador nos destinos Aveiro (mais 14,9 pontos percentuais), Açores (mais 6,5 pontos percentuais) e Minho (mais 6,2 pontos percentuais).Em sentido contrário estiveram os destinos Alentejo, que caiu 4,3 pontos percentuais, Madeira, menos 4,2 pontos percentuais, e Beira Interior e Viseu, com menos 3,3 pontos percentuais.