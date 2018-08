Taxify estreia-se no Porto esta quinta-feira

A Taxify inicia esta quinta-feira as suas operações no Porto, depois da estreia em Lisboa, no passado mês de Janeiro. A plataforma tecnológica de mobilidade refere contar com centenas de motoristas registados na cidade Invicta.

A Taxify inicia esta quinta-feira, 9 de Agosto, as suas operações no Porto, indica a empresa em comunicado. A plataforma tecnológica de mobilidade refere contar com centenas de motoristas registados na cidade Invicta.

A empresa lançou uma campanha no Porto oferecendo 50% de desconto em todas as viagens até 10 euros, para os clientes que façam download da app pela primeira vez até dia 23 de Agosto, válido durante os sete dias seguintes. A Taxify sublinha que, tal como acontece em Lisboa, as operações no Porto serão sem tarifa dinâmica.

"Depois da capital era natural que nos expandíssemos para o Porto, sendo que vários utilizadores já tinham pedido para que começássemos a operar no Norte de Portugal. Cerca de três mil utilizadores do Porto já fizeram download da aplicação, revelando esta vontade de ter alternativas disponíveis e mostrando como o feedback tem sido muito positivo. Depois de Lisboa, pretendemos agora construir uma nova comunidade na região Norte e continuar a ganhar a confiança dos portugueses", refere David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em Portugal, citado no comunicado.

A Taxify chegou a Portugal, mais concretamente a Lisboa, em Janeiro deste ano e, afirma, contar com "dezenas de milhares de clientes" e "mais de mil motoristas registados".

Fundada por Markus e Martin Villig, a Taxify foi lançada em 2013 operando actualmente em mais de 20 países a nível global.