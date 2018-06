Taxify vai estrear-se no Porto e está a recrutar motoristas

A plataforma de transportes quer entrar no Porto "nas próximas semanas", estando em processo de recrutamento de motoristas no norte do país.

A Taxify, que se estreou em Lisboa em Janeiro, vai chegar ao Porto já nas próximas semanas, estando a recrutar motoristas para preparar o lançamento.

De acordo com um com comunicado da plataforma de transportes, "os motoristas e gestores de frota da cidade invicta também já podem registar-se no site da plataforma para começar a conduzir com a Taxify nas próximas semanas".