Táxis: Câmara de Lisboa mantém condicionamentos de trânsito

Assim, nesta avenida central da capital, o trânsito só será permitido a transportes públicos e veículos de emergência, podendo a PSP "determinar a abertura ao transporte individual caso entenda haver condições para tal", avança a autarquia em comunicado.

As restantes vias terão fortes restrições, acrescenta o município.

A Câmara Municipal de Lisboa apela ainda à utilização dos transportes públicos, adiantando que os condicionamentos serão levantados logo que a situação esteja normalizada.

Os taxistas iniciaram hoje um protesto contra a entrada em vigor, em 1 de Novembro, da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé, diploma promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de Julho.

Ao final do dia, as duas entidades representativas do sector do táxi apelaram para que os profissionais se mantenham em protesto nas ruas, depois de terem estado reunidas com os grupos parlamentares.

Após os encontros no parlamento, já nos Restauradores, local do início do protesto em Lisboa, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida, disse que tanto esta entidade como a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) entendem que o protesto deve continuar.

Além dos taxistas de Lisboa, ao protesto aderiram também os do Porto e Faro.