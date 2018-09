O taxista foi um dos cerca de 500 que se manifestaram hoje à tarde junto ao parlamento, enquanto lá dentro decorria o debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa.



Questionado sobre o impacto destes dias sem trabalhar, o taxista disse que já perdeu "uma centena de euros", explicando que tem prestações para pagar, pelo que o protesto não pode continuar para sempre.



"Estamos tristes com os nossos governantes. Vamos aguentar até que venha o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se em Nova Iorque]", afirmou, manifestando-se esperançoso com a intervenção de Marcelo.



Presente também no protesto, o taxista Luís Filipe assegurou que vai continuar na luta "de pedra e cal". Para este profissional, "o ideal é o Governo olhar para o sector [do táxi] com outros olhos", acusando o ministro do Ambiente de ser "aldrabão" já que, em 2016, dizia que a Uber era ilegal.



Segundo Luís Filipe, a lei que vai regular as plataformas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) pode ser "completamente revogada", lembrando que são 30 mil postos de trabalho em causa.



Neste âmbito, o taxista defendeu que o "ministro tem que deixar a pasta" indicando que "não tem credibilidade" e acusando-o de estar "avençado a outros interesses".



Os taxistas estão em protesto desde dia 19, contra a entrada em vigor, a 1 de Novembro, da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro.

