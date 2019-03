Tecnológica alemã Zoi escolhe Lisboa para sair de casa

A fazer 15 anos de vida, com sede em Frankfurt e escritório em Berlim, a tecnológica alemã Zoi decidiu começar a sua internacionalização por Portugal. Acaba de instalar-se em Lisboa, com uma equipa inicial de 10 profissionais, e vai contratar mais duas dezenas.

O cluster de indústrias criativas LACS, no Cais da Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, ganhou um novo inquilino. Com sede em Frankfurt e escritório em Berlim, Portugal é o primeiro mercado de internacionalização escolhido pela alemã Zoi (Zero one infinity).

"Escolhemos Lisboa por considerarmos que é uma cidade muito interessante em vários aspetos. É uma cidade jovem, com grande qualidade de vida, é a capital dos ‘digital nomads’ e é também onde está a Web Summit", explica o CEO da Zoi, Benjamin Hermann, em comunicado.

Especialista no desenvolvimento de sistemas sofisticados de software e na aplicação de novas infraestruturas tecnológicas que permitam otimizar a experiência dos utilizadores, a Zoi instalou-se na LACS, já este ano, num escritório com uma área de 50 metros quadrados, "com grandes possibilidades de expansão para breve".

"Lisboa é uma cidade que se está a desenvolver muito bem, especialmente no que diz respeito ao público mais jovem, e o que está a acontecer aqui está a ser observado de perto pela comunidade ‘tech’ internacional", observa Benjamin Hermann.

"Esta é uma região totalmente diferente de Estugarda e de Berlim e é, por isso, um complemento perfeito para Zoi na Europa. Queremos oferecer algo aos nossos colaboradores e, também do ponto de vista do recrutamento, esta é uma localização muito atrativa para a Zoi e, consequentemente, para os nossos clientes. Também acreditamos que há muito talento interessante à volta de Lisboa", nota o CEO da Zoi.

E garante que já começou "a contratar o melhor do talento português".

"Com uma equipa inicial de 10 pessoas", adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa, que não quis revelar o valor da faturação da empresa alemã, a Zoi está agora a preparar um novo processo de recrutamento de "cerca de duas dezenas de profissionais, com foco em ‘full stack developers’, ‘devops’ e ‘software engineers’".

Fundada em 2004, a Zoi, que tem como lema "Guiding digital champions", afiança que presta apoio a grandes empresas como a BMW, a Bosch, a Kärcher, a Porsche e a Volkswagen na aplicação de novas tecnologias, com foco em "public cloud, software development & creation, data science & artificial intelligence, internet of things e disruptive innovation".