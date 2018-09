Tecnológicas não convencem no combate às influências políticas. Acções do Twitter afundam 6%

Twitter e Facebook enfrentam esta quarta-feira o Congresso norte-americano. Foram chamadas a esclarecer os esforços feitos para travar as tentativas de influência de nações estrangeiras, como a Rússia, na política e eleições dos Estados Unidos - um esclarecimento que não correu de feição nem entre as paredes do Capitólio nem entre os investidores.

As gigantes tecnológicas americanas respondem no Congresso sobre as medidas tomadas em relação à interferência externa na política norte-americana, no mesmo dia em que são acusadas por Trump de terem exercido a sua própria influência nas eleições. Os mercados reagem pela negativa: as inquiridas caem e arrastam o principal índice tecnológico dos Estados Unidos.

Durante o inquérito, a responsável pelas operações do Facebook, Sheryl Sandberg, admitiu que a rede social foi "demasiado lenta" no combate à interferência de Moscovo nas eleições de 2016, embora sublinhasse que existem melhorias. "Removemos centenas de páginas", disse, acrescentando que os novos utilizadores que forem considerados uma ameaça serão bloqueados.





No mesmo sentido avançou a defesa do Twitter, na voz de Jack Dorsey, o CEO. Descreveu as novas políticas de monitorização da plataforma, para além de dar conta de mais de 770 contas suspensas por não respeitarem os critérios exigidos pelo Twitter.