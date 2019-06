"Não promovi a saída de Carlos Santos Ferreira para o BCP", começou por dizer o antigo ministro, lembrando que foi "surpreendido" pela saída do então presidente da Caixa para a administração do banco privado. "Não sou padrinho para dar bênçãos", sublinhou.Aliás, garantiu, naquela altura o seu foco estava sobretudo em assuntos como a crise do "subprime" e a agenda do Ecofin. "Não me preocupava com uma guerra de acionistas", frisou.Sobre Filipe Pinhal, diz que o antigo administrador do BCP, que foi condenado pelo Banco de Portugal à proibição do exercício de funções em instituições financeiras pela prática de crimes relacionados com "offshores" e manipulação de mercado, Teixeira dos Santos diz que não pode aceitar que este "limpe a sua imagem sujando a de outros".As afirmações do antigo gestor do BCP, acrescenta, baseiam-se em "presunções, opiniões e suposições", carecendo de uma "absoluta ausência de factos". E sublinha: "Gostaria de questionar a sua credibilidade, pois, após ter sido acusado e condenado pelo Banco de Portugal, não me surpreende que tenha querido aproveitar a ocasião para partilhar a sua versão.Ao mesmo tempo, acusa o antigo banqueiro de "num dia dizer uma coisa e noutro dizer o seu contrário". Isto porque, recorda, quando Filipe Pinhal foi ouvido na primeira comissão parlamentar de inquérito à Caixa, afirmou que "não houve pressão por parte do Banco de Portugal em relação ao avançar, ou não, da sua candidatura".Mais importante, a lista candidata à administração do BCP que era encabeçada por Carlos Santos Ferreira foi subscrita pelo próprio Filipe Pinhal. "Vejo a assinatura de Filipe Pinhal a subscrever a lista em que consta Carlos Santos Ferreira. Não vejo a minha. Não houve qualquer envolvimento da minha parte, do Ministério das Finanças e, que eu saiba, do Governo nesta matéria", concluiu.