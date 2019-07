Teixeira Duarte dispara mais de 5% após negócio com chineses

As ações da Teixeira Duarte estão a reagir em forte alta ao anúncio da construtora de que vai desenvolver um projeto imobiliário em Oeiras em parceria com a China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uma das maiores construtoras chinesas.

O anúncio da Teixeira Duarte foi efetuado já depois do fecho da sessão de ontem. As ações dispararam 6,49% na terça-feira e na abertura da sessão de hoje voltam a disparar. Avançam 5,28% para 12,95 cêntimos, o que corresponde ao nível mais elevado desde 15 de maio.



Apesar desta subida expressiva em duas sessões, a Teixeira Duarte persiste em terreno negativo no acumulado do ano. Em 2019 as ações recuam 4,4%, sendo que a capitalização bolsista é de apenas 54,2 milhões de euros.



A Teixeira Duarte anunciou em comunicado à CMVM que encaixou 31,1 milhões de euros com a venda de 50% do capital de uma sua participada à CSCEC – China Construction Portugal, que é a filial em Portugal da construtora chinesa.

Este negócio, segundo a companhia, tem um "impacto estimado nos resultados" de 22,2 milhões de euros. A companhia não esclarece que rubrica da demonstração de resultados tem este impacto nem o trimestre em que será registado.

A parceria com a CSCEC visa o desenvolvimento de um projeto imobiliário em Oeiras, que "será constituído por diversos edifícios de escritórios, habitação e comércio, integrados num grande parque verde, num modelo que se pretende que seja uma referência de inovação e sustentabilidade".