Teixeira Duarte fecha venda da Lagoas Park por 375 milhões de euros

Está concretizado um dos objectivos definidos pela Teixeira Duarte para o ano de 2018 e que passava pela venda da Lagoas Park. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora portuguesa revela ter fechado a venda da sociedade Lagoas Park a uma subsidiária do fundo europeu de "private equity" Kildare por um valor de 375 milhões de euros.



Tal como também já havia sido antecipado pela Teixeira Duarte, esta alienação tem "um impacto positivo nos resultados do grupo de cerca de 25 milhões de euros" e "permite uma redução do passivo [do grupo] no valor de 375 milhões de euros".



Na nota enviada ao regulador dos mercados, a construtora refere que a Lagoas Park detém 13 edifícios de escritórios com cerca de 85 mil m² de espaços verdes, lagos e cascatas e mais de 5 mil lugares de estacionamento, 12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health club, parque de estacionamento público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos".