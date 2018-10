Tempestade Leslie bate recorde de participações na Fidelidade

A tempestade Leslie foi responsável pela maior número de participações de ocorrências na história da Fidelidade - cinco mil.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela seguradora, "este número suplanta largamente o número de participações originadas pelos incêndios de Junho em Pedrógão Grande, que não ultrapassaram as 132, e os dos incêndios de Outubro a Norte do Tejo, que totalizaram 1134 participações".