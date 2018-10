Tencent perde 200 mil milhões e já não é uma das dez mais valiosas do mundo

A Tencent chegou a ser uma das cinco empresas mais valiosas do mundo em Janeiro, mas desde então o deslize não tem tido freio. Já perdeu quase metade do valor desde o início do ano.

10 de outubro de 2018

A gigante tecnológica Tencent tem vindo a perder dimensão nos mercados. Este ano já minguou a capitalização bolsista em 200 mil milhões – mais do que qualquer outra empresa a nível mundial.

Desde o final de Janeiro até ao presente, a Tencent já perdeu quase 40% do valor em bolsa, registando um ciclo de nove sessões consecutivas em queda até esta quarta-feira. A tecnológica fechou a última sessão com uma quebra de 1,29% para os 290 dólares de Hong Kong.



Até Janeiro, a Tencent entregou retornos superiores a 67.000% aos investidores que entraram na oferta pública inicial. Contudo, a trajectória descendente teve início este ano à medida que as más notícias foram surgindo pelo caminho, como uma quebra nos lucros e obstáculos regulatórios na China.

A pressão vendedora deverá continuar enquanto os investidores continuam em pânico, prevê o membro fundador da Lead Edge Capital, Mitchell Green, que detém 1,5 mil mil milhões de títulos da Tencent e foi consultado pela Bloomberg.



A Exxon Mobil substitui a Tencent entre as mais valiosas do mundo, depois desta última ter figurado nas cinco primeiras posições ao lado da Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon - isto, no pico da sua avaliação, em Janeiro. A Tencent vale agora 353 mil milhões de dólares e a Exxon 365 mil milhões.