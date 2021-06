Terceira vaga agrava perdas da IP para mais de 15 milhões

A Infraestruturas de Portugal perdeu quase 30 milhões de euros de receitas com portagens e contribuição do serviço rodoviário no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2020, devido às restrições impostas pela terceira vaga da pandemia.

