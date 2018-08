Terreno no topo de Beverly Hills à venda pelo valor recorde de mil milhões de dólares

Um terreno famoso e praticamente subaproveitado de mais de 63 hectares e com vista para Beverly Hills está a chegar oficialmente ao mercado com um preço recorde de mil milhões de dólares.

Com uma vista panorâmica de 360 graus para as montanhas de San Gabriel, Malibu, o Oceano Pacífico e o centro de Los Angeles, os possíveis compradores terão como vizinhos Seth MacFarlane, Sylvester Stallone e Warren Beatty.

A Mountain Beverly Hills, propriedade anteriormente conhecida como Vineyard Beverly Hills, é o ponto mais alto do valorizado código postal 90210. Ocupa um cume no bairro Beverly Crest, adjacente a Beverly Hills, com Studio City a norte e Bel Air a oeste.

O cobiçado terreno é tão grande que a Disneyland caberia dentro dos seus limites e ainda sobrariam 23 hectares. Os cartazes publicitários descrevem uma visita ao local como uma "experiência divina".

Nomes famosos relacionados à propriedade, sejam eles proprietários anteriores ou potenciais compradores, incluem Brad Pitt, Tom Cruise, Merv Griffin, Mark Hughes, fundador da Herbalife, e a princesa Shams, irmã mais velha do falecido Xá do Irão.

"É uma propriedade especial, é um troféu", diz Christine Hong, especialista global em imóveis de luxo da Coldwell Banker em Beverly Hills. "É muito original e bonita".

Shams Pahlevi, irmã mais velha do último Xá do Irão, Mohammad Reza Pahlevi, adquiriu o terreno no topo da montanha no fim dos anos 1970 com o intuito de construir um único imóvel. Depois da Revolução Iraniana de 1979, em que o seu irmão foi derrubado e em que foram atirados coquetéis Molotov foram contra a residência de Shams na Califórnia por manifestantes pró-República Islâmica, a princesa deixou o local abandonado durante uma década. Em 1987, foi comprado por Merv Griffin.

Griffin tinha planos para construir um complexo enorme no local. Quase 765 mil metros cúbicos de terra foram removidos do topo para nivelar o terreno e o loteamento foi modificado para incorporar seis lotes edificáveis. Mas o interesse de Griffin no projecto acabou por desvanecer-se. Em 1997, ano em que comprou o Beverly Hilton Hotel, Griffin vendeu o terreno ao fundador da Herbalife, o bilionário Mark Hughes.

Hughes pagou 8,5 milhões de dólares pela propriedade, onde planeava construir uma casa de 45 mil metros quadrados. Quando morreu, em 2002, o terreno entrou para o seu espólio, mantido num fundo para o seu filho, que tinha na altura oito anos.

Grandes nomes de Hollywood, incluindo Brad Pitt e Tom Cruise, já demonstraram interesse em toda ou em parte da propriedade, que nos últimos anos foi usada ocasionalmente como espaço para eventos. Mas processos judiciais complicados relativos ao direito à propriedade mantiveram o terreno fora do mercado até agora.