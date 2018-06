Terrenos da ex-Lisnave vão para venda em 2019

São cerca de 630 mil metros quadrados, localizados na margem Sul, em Almada, e vão ser colocados à venda durante o primeiro trimestre do próximo ano. A notícia foi adiantada ao jornal Público pelo presidente da Parpública, a holding que detém participações e activos imobiliários do Estado.

A ideia, explica Miguel Cruz, é colocar no mercado, num único lote, os terrenos onde funcionaram os antigos estaleiros. A Parpública está neste momento a realizar as necessárias avaliações do imóvel na Margueira e a preparar o necessário caderno de encargos, que o responsável da empresa espera ter concluído até ao final deste ano. O valor encaixado com a venda será uma boa ajuda para abater ao défice, acredita. E há já valores sobre a mesa, mas o responsável não quer adiantar quais. "Tem havido várias visitas e sabemos que há interesse pelos terrenos", afirma.