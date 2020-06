A forte procura dos veículos da empresa liderada por Elon Musk na China estão a impulsionar a cotação. Segundo dados preliminares, a Tesla terá vendido 11 mil unidades do Model 3 na China em maio, isto depois de as vendas em abril terem sido inferiores a quatro mil veículos.

tornou-se a segunda fabricante automóvel mais valiosa do mundo em janeiro, quando ultrapassou a Volkswagen AG. Agora, vale mais do dobro da rival alemã.



Para este ano, a Toyota está a antecipar uma queda homóloga de 80% nos lucros. Desde janeiro, as ações da empresa japonesa desvalorizaram 10%, estando 17% abaixo do máximo histórico registado em 2017.

A empresa de Palo Alto produziu 103 mil veículos no primeiro trimestre deste ano, o que representa cerca de 4% dos 2,4 milhões de veículos feitos pela Toyota.Musk disse aos seus funcionários que esta era hora "de dar tudo" para colocar o novo "semi truck" em produção nas suas fábricas.A Tesla