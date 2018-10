Bloomberg

No terceiro trimestre,

.

O automóvel modelo S da Tesla perdeu a sua classificação de "recomendação". A fabricante de carros eléctricos baixou a sua pontuação para perto do fim da tabela da revista Consumer Reports, com base num inquérito anual. O preço deste modelo começa nos 74,5 mil dólares.Este é um ranking baseado na confiança dos consumidores aos modelos de automóveis. Em causa estão mais de 500 mil veículos e 29 marcas do mercado norte-americano. Os resultados do inquérito foram divulgados esta quarta-feira pela Reuters."São as complexidades que têm realmente arrastado a Tesla para baixo", justifica Jake Fisher, o director da revista que faz testes aos automóveis. "A maioria dos problema que estamos a assistir com a Tesla são verdadeiramente questões mecânicas", resume.De acordo com a Reuters, o modelo S é semelhante ao modelo lançado há seis anos, mas a Tesla decidiu fazer mudanças significativas a nível mecânico e de software. Com o aumento da complexidade, a confiança e a segurança podem sofrer.A avaliação deste ano deixa o automóvel "abaixo da média", deixando de ter a classificação de "recomendado". Os consumidores alertaram para problemas com a suspensão assim como a abertura das portas.Já o modelo X manteve-se como "muito pior do que a média" (é um dos piores 10 carros avaliados pela revista) por causa de vários problemas que não foram resolvidos. No caso do modelo 3 - que é visto como fundamental para a Tesla atingir o lucro - estreou-se nesta avaliação com uma confiança "média". Recentemente, Elon Musk - que deixou o cargo de chairman anunciou que esse modelo terá uma versão mais barata (35 mil dólares).No ranking os lugares cimeiros são ocupados pela Toyota, tal como tem acontecido nos últimos seis anos consecutivos. A Tesla ficou em 27.º lugar, apenas à frente da General Motors e da Volvo.A empresa de Elon Musk irá divulgar os resultados do terceiro trimestre esta quarta-feira, depois da negociação em bolsa fechar.Na terça-feira, depois de a empresa ter antecipado a divulgação dos resultados, as acções subiram mais de 12%. Esta quarta-feira as acções negoceiam em alta com uma valorização, neste momento, de 0,5% para os 295,75 dólares.O inquérito da revista Consumer Reports pretende antecipar quais os carros que darão menos ou mais problemas aos consumidores em comparação com a concorrência.