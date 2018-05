Tesla afunda mais de 7% após Musk fugir a questões dos analistas

As acções da Tesla estão a afundar mais de 7,5%, em reacção aos resultados do primeiro trimestre e à forma como Elon Musk reagiu às questões colocadas pelos analistas, evitando responder.

As acções da Tesla estão a deslizar 7,55% para 278,42 dólares, o que faz escolher a capitalização bolsista da empresa em mais de três mil milhões de dólares face à última sessão.



A contribuir para esta reacção das acções está a postura assumida por Elon Musk numa conversa com analistas. O presidente da Tesla terá fugido de algumas questões relacionadas com a potencial rentabilidade da fabricante automóvel.



Uma das questões que mais está a preocupar os analistas prende-se com o free cash flow, que encolheu para mil milhões de dólares negativos no primeiro trimestre deste ano, quando nos últimos três meses de 2017 esta rubrica tinha-se situado nos 277 milhões de dólares negativos. Segundo a Reuters os analistas não antecipavam uma deterioração tão acentuada do free cash flow.





Ao final do dia de ontem, a Tesla reportou os números do primeiro trimestre, tendo revelado prejuízos inferiores ao previsto pelos analistas. Os resultados ajustados da Tesla foram negativos em 3,35 dólares por acção, no primeiro trimestre do ano, o que corresponde a uma melhoria face ao ano passado, quando reportou uma perda de 3,58 dólares por acção. E os números ficaram acima do esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg que previam um prejuízo de 3,41 dólares.