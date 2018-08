Tesla anuncia prejuízos acima do esperado mas receitas atingem máximo de sempre

A fabricante de veículos eléctricos Tesla anunciou uma perda no segundo trimestre superior ao que o consenso do mercado projectava. Mas as receitas entre Abril e Junho atingiram um recorde. As acções reagiram em ziguezague, à boleia de cada novo número divulgado.

A Tesla registou um prejuízo por acção, numa base ajustada (excluindo itens extraordinários), de 3,06 dólares, quando os analistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para uma perda média de 2,90 dólares.

Já o volume de negócios ascendeu ao valor recorde de 4 mil milhões de dólares, quando a estimativa média era de 3,97 mil milhões.

Por outro lado, o free cash" flow (FCF -fluxo de caixa livre negativo) também trouxe boas notícias, pois a velocidade com que está a queimar dinheiro abrandou. O FCF foi negativo em 739,5 milhões de dólares, sendo inferior ao projectado pelos analistas (900,5 milhões). No primeiro trimestre, tinha queimado 1,05 mil milhões de dólares.

Quanto ao ‘guidance’, aponta para um volume de produção do Model 3 de seis mil veículos por semana já no final do presente mês.

Há um mês, a Tesla anunciou que produziu 5.031 Model 3 nos últimos sete dias do segundo trimestre. Mas a empresa viveu uns quantos dissabores até conseguir chegar ao prometido e desejado ritmo de produção deste modelo, o que tem feito com que o mercado questione a capacidade da empresa para o manter.

Por isso, o facto de até elevar agora as suas perspectivas agradou aos investidores e a empresa sediada em Palo Alto, Califórnia, segue agora em alta, mas esteve a negociar aos altos e baixos conforme os números iam sendo apresentados.

As acções da Tesla estão a subir 3,71% para 312 dólares no "after-hours" de Wall Street, depois de já terem estado a ganhar 4,5% e a perder 1,4% no espaço de minutos. Na sessão regular desta quarta-feira encerraram a somar 0,91% para 300,84 dólares.





A empresa anunciou igualmente que tinha 2,2 mil milhões de dólares em dinheiro no final do segundo trimestre, esperando que as suas reservas em dinheiro aumentem na segunda metade do ano.