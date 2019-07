Tesla anuncia vendas recorde no segundo trimestre e dispara em bolsa

Elon Musk disse, na semana passada, que a Tesla poderia vender um número recorde de veículos no segundo trimestre. O CEO da fabricante de veículos elétricos sublinhou, numa nota aos funcionários, que se dessem tudo, poderiam atingir um número nunca antes visto.

Agora, divulgados os números, esse recorde aconteceu. A empresa vendeu 95.200 veículos entre abril e junho, quando as projeções estavam nos 87.749 carros.

As ações da Tesla estão já a reagir na negociação "after hours" da bolsa, seguindo a disparar 7,77% para 242 dólares, tendo chegado a escalar 8,8% assim que os números das vendas foram conhecidos - naquele que foi o maior ganho do ano.



Amanhã, no horário regular de negociação do Nasdaq - cuja sessão termina mais cedo devido ao feriado do dia seguinte nos EUA - tudo aponta para que a Tesla mantenha esta valorização.



A marca norte-americana, recorde-se, alcançou em junho a liderança do mercado de automóveis elétricos em Portugal, destronando a Nissan. No semestre foram vendidos 3.905 veículos elétricos no mercado nacional.