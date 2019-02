Tesla circula por capitais têxteis em Portugal

Os luxuosos carros elétricos da Tesla iniciam périplo de uma semana pelas industriais Paços de Ferreira, Santo Tirso, Braga e Guimarães. As primeiras unidades do Model 3, disponível para test drive, já foram entregues em Portugal.

Paulo Duarte

Os três carros elétricos da Tesla, incluindo o novo Model 3 com preço mais acessível, vão andar a circular nos próximos seis dias pelas estradas do Norte do país, no âmbito de uma iniciativa promocional da marca americana que abrange algumas das localidades com maior peso na indústria têxtil.



Até ao próximo sábado, o programa "Tesla On Tour" vai passar por Paços de Ferreira (25 de fevereiro), Santo Tirso (26 de fevereiro), Braga (27 e 28 de fevereiro) e Guimarães (1 e 2 de março). Além do novo automóvel, disponível pela primeira vez para "test drive", viajam também o Model X e o Model S.

As primeiras unidades do Model 3, a nova coqueluche da marca liderada por Elon Musk, já começaram a ser entregues aos clientes portugueses. Para já, apenas estão disponíveis no mercado nacional as duas versões – Performance e Long Range – mais potentes e também mais caras deste modelo.

Segundo os dados divulgados na semana passada pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), a Tesla vendeu 15 unidades em Portugal em janeiro de 2019, ficando no sexto lugar da lista dos carros elétricos mais vendidos no arranque do ano. Neste período foram vendidos um total de 652 automóveis 100% elétricos no país, o valor mensal mais elevado de sempre.



A fabricante abriu em novembro de 2018 no El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia a primeira loja permanente na região Norte, com uma área exclusiva de exposição de 130 metros quadrados, que se juntou à que já estava em funcionamento no centro comercial do mesmo grupo, em Lisboa.

Além de poderem utilizar a rede pública Mobi.e, que conta com 536 postos, dos quais 58 são de carregamento rápido e passaram a ser pagos a 1 de Novembro, para as viagens mais longas, os carros da Tesla podem também utilizar as cinco estações de super-carregadores já espalhadas por estradas portuguesas. Incluem 44 postos individuais em Alcácer do Sal, Vila Real, Guarda, Fátima e Montemor-o-Novo.