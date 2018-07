Tesla constrói fábrica na China que vai rivalizar com a dos EUA

Elon Musk já fechou o acordo com as autoridades de Xangai para construir na região uma unidade fabril da Tesla, que vai rivalizar em dimensão com a dos Estados Unidos.



Já se sabia que o patrão da Tesla estaria em Xangai esta terça-feira para participar num evento, sendo que o governo local já confirmou o que se previa: a Tesla vai construir uma fábrica na região e esta terá capacidade para produzir 500 mil automóveis por ano.

A fábrica da companhia em Fremont, nos EUA, deverá atingir em 2018 uma capacidade de produção de 500 mil veículos.

Há já um ano que é notícia que a Tesla estava em conversações com as autoridades chinesas para construir uma fábrica no país, mas o anúncio será feito numa altura de intensa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A imposição de tarifas levou já a Tesla a aumentar em 20 mil dólares o preço de venda dos veículos no país asiático, o que deverá anular assim que os automóveis sejam produzidos localmente.

No ano passado a Tesla vendeu pouco menos de 15 mil automóveis na China, mas o mercado está em rápido crescimento, o que tem levado outras marcas automóveis também a construir fábricas no país.

Apesar de o objectivo de Donald Trump com a imposição de tarifas passar por proteger as empresas norte-americanas, têm sido várias a anunciar investimentos fora do país. Foi o que fez a Harley Davidson com o anúncio do investimento fora dos EUA para responder à procura na Europa.

A Tesla também tem planos de expansão para o mercado europeu, sendo que deverá anunciar no final deste ano a localização da sua unidade fabril neste continente.

A reacção das acções da Tesla a este anúncio está a ser positiva, com os títulos a ganharem 3,4%.