Tesla dispara com lucros e receitas acima do previsto

A fabricante de veículos elétricos, como o Model 3, reportou um resultado líquido de 105 milhões de dólares no seu quarto trimestre fiscal, contra 140 milhões no mesmo período do ano anterior. Apesar da quebra dos lucros, os números ficaram acima do esperado.

O lucro por ação foi de 56 cêntimos de dólar, contra 78 cêntimos entre outubro e dezembro de 2018, mas quando ajustado com itens extraordinários ascendeu a 2,14 dólares (contra 2 dólares por ação um ano antes). A projeção média dos analistas inquiridos pela FactSet apontava para um lucro de 1,77 dólares por ação. As receitas da empresa liderada por Elon Musk ascenderam a 7,38 mil milhões de dólares, mais 2,2% do que no período homólogo de 2018, superando assim o consenso do mercado, que apontava para vendas de 7,06 mil milhões. Os investidores gostaram dos números e estão a aplaudir a empresa no "after hours" de Wall Street. A Tesla segue a escalar 12,09% para 651,26 dólares depois de já ter estado a ganhar 13,5% (660 dólares). Na negociação do horário regular desta quarta-feira, a empresa encerrou a somar 2,49% para 580,99 dólares. Durante a apresentação dos resultados, a Tesla disse prever que a produção do seu Model Y arranque já em 2021 em Xangai. Além disso, estimou que as vendas de veículos este ano superem meio milhão de unidades.