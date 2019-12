Tesla entrega primeiros Model 3 feitos na China ainda este ano

A Tesla vai entregar os primeiros Model 3 produzidos na nova fábrica chinesa já no próximo dia 30 de dezembro, avança a Reuters.





A construção da unidade na China, a primeira a ser erguida fora dos Estados Unidos, começou em janeiro e a produção já está de pé desde outubro. As entregas a 30 de dezembro significam que os clientes vão receber os veículos 357 dias após o começo da construção, criando um recorde de rapidez que ultrapassa os restantes fabricantes automóveis de cariz global com produção na China.





Fonte oficial da empresa revelou ainda à Reuters que os primeiros 15 clientes a receberem os veículos feitos na China são empregados da Tesla. Este modelo vai estar disponível na China por 355.8000 yuan (44,9 mil euros) e a Tesla quer proceder a novas entregas antes do ano novo chinês, a 25 de janeiro.





O objetivo para a fábrica em Xangai é de produzir 250.000 veículos por ano depois da produção do Model Y ser integrada. A construção surgiu da necessidade de dispersar a presença da Tesla globalmente, depois de a empresa ter sido confrontada com a s dificuldades decorrentes da guerra comercial entre Washington e Pequim. A empresa está ainda a apostar na instalação de estações de carregamento e de centros de serviço na China, de modo a melhorar a experiência pós-venda dos clientes.



O Model 3 é o modelo mais barato da empresa liderada por Elon Musk e, em Portugal, representa 71% das vendas da marca. Apenas o Nissan Leaf vende mais no segmento dos elétricos. A Tesla decidiu, no passado mês de julho, descontinuar algumas versões dos seus modelos e ajustou os preços em toda a linha. no caso do Model 3, a Tesla reduziu o preço-base para 38.990 dólares.



Ainda em julho, a Tesla revelou que as entregas globais dos seus três modelos aumentaram 51% no segundo trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores, para um recorde de 95.200 veículos. O Model 3 foi responsável por cerca de 80% do total, destacando o papel deste modelo como o eixo central da estratégia de crescimento da Tesla.