Tesla fecha menos lojas do que o previsto e aumenta preços

Fabricante de automóveis elétricos recua no plano de fechar todas as lojas físicas, o que vai originar um aumento de preços.

No início deste mês a Tesla anunciou que iria fechar praticamente todas as lojas físicas para se concentrar nas vendas online. Uma medida de poupança de custos que iria permitir uma redução média de 6% no preço de venda dos veículos.